Balıkesir'de polis 17 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 17 ateşli silah ve 114 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde yaptıkları çalışmalarda Balıkesir il merkezinde 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 28 adet fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ve 8 adet fişek, Ayvalık İlçesinde, 1 adet tabanca, 2 şarjör, 22 adet fişek,1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet fişeği, Bandırma İlçesinde, 1 adet kurusıkı tabanca, Burhaniye İlçesinde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mermi ve Edremit İlçesinde, 5 adet ruhsatsız tüfek, 31 fişek, 2 tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.

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