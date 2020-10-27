Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid19 testi pozitif çıktı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın Covid19 testinin pozitif çıktığı, Gönen Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Herhangi bir semptom göstermediği öğrenilen Palaz’ın 23 günlük tedavi sürecinin ardından durumunun iyi olması şartıyla evinde tedavisine devam edilebileceği belirtildi.

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