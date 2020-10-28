Kaymakam Yurt pazar yerini denetledi

Gönen İlçe Kaymakamı Arslan Yurt, Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için rutin olarak gerçekleştirdiği denetimler kapsamında bugün yeniden sahaya inerek pazar yerinde denetimde bulundu.

Kaymakam Arslan Yurt, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ali Haydar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Temel Kılıç ile birlikte pazar yerinde Covid19 salgınına karşı alınan tedbirleri yerinde inceleyerek pazar esnafına dikkat etmeleri gereken kurallar hususunda uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Kaymakam Yurt, vatandaşlara halk sağlığını korumak adına belirlenen önlemlere azami ölçüde hassasiyet göstermeleri gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri gerektiğini söyledi.

Salgının yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan “Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ile İçişleri Bakanlığının Genelge ve Talimatlarında belirtilen hususlara uyumu denetlemek üzere ilçemizde oluşturulan sürekli denetim ekiplerinin yanı sıra rutin olarak pazar yerini denetleyen Kaymakam Yurt, söz konusu kuralların kamu sağlığı ve güvenliği için getirildiğini, kendi menfaatlerimize olan kurallara uyum konusunda hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacağını vurguladı.

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