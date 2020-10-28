Gönen Belediye Başkanı Palaz, koronavirüse yakalandı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN, (Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR´in Gönen ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını, durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Palaz, "Değerli ailem, almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef ben de bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Ahmet ILGAZLI
2020-10-28 11:11:06
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