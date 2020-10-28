Gönen Belediye Başkanı Palaz´ın koronavirüs testi pozitif çıktı



Süleyman ÖZAYDIN/GÖNEN (Balıkesir), (DHA) BALIKESİR´in Gönen İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Palaz, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Palaz, "Değerli ailem; Almış olduğumuz tüm önlemlere rağmen maalesef bende bu hastalıkla tanıştım. Dün yaptırdığım en son test sonucum pozitif çıktı. Şu anda durumum gayet normal, hiç bir sıkıntım yok. Lütfen uyarılara uyalım ve dikkatli olalım. En kısa sürede görüşeceğiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Gönen Süleyman ÖZAYDIN

2020-10-28 11:42:00



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