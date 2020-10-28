Zeytinlikler arası yollara neşter

Tarihin, mimarinin, doğa ve lezzetin diyarı, zeytinin başkenti Ayvalık’ta üreticinin en çok kullandığı zeytinlikler arası yollar yenileniyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, zeytin üreticisinin hasat döneminde sıklıkla gelip gittiği 16 farklı bölgenin belirlendiğini söyledi.

Başkan Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz çalışarak, zeytin üreticisinin hasat dönemini sıkıntısız atlatması için çalıştıklarını hatırlattı.

Özellikle kış sezonu geldiğinde, aşırı yağışların yaşandığı dönemlerde zeytin üreticisinin sıkıntılı günler geçirdiğini ifade eden Ergin, “Zeytin toplamaya gelen işçileri taşıyan araçlar yolları kullanmakta zorlanıyor, toplayıcı işçiler, çaresiz çamur içinde yürümek zorunda kalıyordu. Ekiplerimiz kış aylarının ağır koşulları bastırmadan çalışmaları tamamlayacak. Zeytinlikler arası yollar elden geçirilecek yenilenecek, her türlü koşulda gönül rahatlığı ile kullanılması sağlanacak. Üreticiler topladıkları zeytinleri sıkıntı yaşamadan fabrikalara taşıyabilecek” dedi.

Zeytinlikler arası yolların uzunluklarının bir ila üç kilometre arasında değiştiğini hatırlatan Başkan Ergin, zeytin üreticilerine seslenerek, yaşadıkları sıkıntıları ve anlatmak istedikleri çözümleri ‘Bizim Masa’ aracılığıyla Ayvalık Belediyesi'nin 444 10 66 numaralı telefonuna iletebileceklerini söyledi.

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