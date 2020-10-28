Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl dönümü Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla kutlanmaya başlandı.

Kutlama töreni dolayısıyla Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Kemal Turan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk konulmasının ardından başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yarın saat 10.00’da Valilik binasında tebrik töreninin ardından Kurtdereli Spor salonu önünden başlayacak araç konvoyu ve bisiklet turu ile devam edecek kutlamalar akşam Fener alayı ve Havai fişek ve ışık gösterileri ile devam edecek kutlama programı Büyükşehir Belediye Korosunun vereceği Online konser ile devam edecek. Atatürk Anıtında yapılan çelenk törenine protokolün yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, AK Parti Başkan Yardımcısı, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi İl Başkanları sivil toplum kuruluşları, Resmi Daire Müdürleri, STK temsilcileri, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Resmi çelenk sunumu sonrası CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve STK'lar alternatif çelenk sunumu yaptılar.

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