Havaların soğumasıyla balık fiyatlarında düşüş bekleniyor

Balıkesir'in Erdek ilçesinde balıkçılar, havaların soğuması ve balığın bollaşmasıyla birlikte fiyatların düşüşe geçeceğini söyledi.

Av yasağının kalkması ve kış aylarının gelmesiyle birlikte balığa olan talep arttı. Sofraların vazgeçilmezi olan hamsi, tezgahlarda kilosu 20 liradan yer buluyor. Palamudun tane fiyatı da 25 ile 30 lira arasında değişiyor. Önümüzdeki günlerde havaların soğuması ile fiyatların vatandaşın istediği oranlara gerileyeceğini ifade eden Erdekli balıkçılar, bu sezondan hayli umutlu olduklarını dile getirdi.

Balıkçılar, deniz suyu sıcaklığının yüksek derecede seyretmesi nedeniyle balığın kıyıya fazla yaklaşmadığını, önümüzdeki günlerde havaların soğuması ve yağışların etkili olması ile birlikte balığın bollaşarak fiyatların düşeceğini kaydetti.

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