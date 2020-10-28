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Balıkesirspor’da gündem eski başkan Kadir Dağlı Avukat Özgün: “Kadir Dağlı kulübe 1 milyon 578 bin 977 TL’lik dava açtı” Basın Sözcüsü İsmail Koca: “Hadise konserinin tüm biletleri duruyor"

İHA

Balıkesirspor’da gündem eski başkan Kadir Dağlı Avukat Özgün: “Kadir Dağlı kulübe 1 milyon 578 bin 977 TL’lik dava açtı” Basın Sözcüsü İsmail Koca: “Hadise konserinin tüm biletleri duruyor"

Balıkesirspor Kulübü, eski başkan Kadir Dağlı’nın kulübe açtığı icra davası ile ilgili kamuoyunda gündeme gelen polemiklere cevap verdiği bir basın toplantısı düzenledi.
Balıkesirspor tesislerindeki toplantı Kulüp Avukatı Turgut Özgüç Özgün ve Basın Sözcüsü İsmail Koca tarafından gerçekleştirildi. Önceki başkan Kadir Dağlı’nın şahsi alacağı 950 bin TL olmasına rağmen 1 milyon 578 bin 977 TL'lik bir icra takibi başlattığını ifade eden Balıkesirspor Kulüp Avukatı Turgut Özgüç, "Bu konunun Glumac’la alakası yoktur. Kadir Bey buna hukuk karar verecek diyor. Biz de diyoruz ki bize dava aç. Bunu rica ediyoruz" dedi.
Özgüç, konunun detayları ile ilgili şu notları paylaştı:
“Kadir Dağlı’nın başvurusu ile Balıkesir 3. İcra Müdürlüğü, Balıkesirspor’a bir icra takibi başlatıyor. Başlatmış olduğu icra takibinde ‘Benim şahsi alacağım 950 bin TL’ dese de, başlatılan icra takibi 1 milyon 578 bin 977 TL. Şahsi alacak olarak göstermiş olduğu tutar. Biz de denetim süreci içerisinde Kadir Başkan burada sürekli makbuzlar göstererek yorumladığını izah ediyor ama bunu yorumlamak hukukçulara aittir. Glumac dosyasıyla alakalı diyor. Glumac dosyasıyla ilgili başlatılan icra takibi Eskişehir 7. İcra Müdürlüğü’nden başlatılıyor. Bunun tutarı 620 bin TL’dir. Bununla ilgili olarak icra takibine o dönemki avukat, benim yetkim yoktur diyerek icra takibi dosyasına itiraz ediyor. Süreç sonunda icra dosyası Kadir Dağlı’nın avukatının itirazı sonucunda durmuş ancak Balıkesirspor Kulübü adına itiraz edilmemesi sebebiyle halen devam eden bir icra takip dosyasıdır. Bu dosyada kulübün bir icra işlemi ile karşılaşması kaçınılmazdır. Kadir Bey 1 milyon 600 bin TL’lik icra dosyasıyla ilgili kendisi bunun Glumac dosyasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Kadir Dağlı, Glumac’a Halkbank’ın çeklerini vermiş. Çekin ibraz süreci geçtiği için kambiyo vasfı ortadan kalıyor. Kadir Dağlı da çekin sistemden düşülmesini söylüyor. Kendisi bunu kulübe yazıyor. Balıkesir ve Eskişehir İcra Müdürlüklerinden başlatılan icra takipleri birbirlerinden bağımsız. Bu konunun Glumac’la alakası yoktur. Kadir Bey buna hukuk karar verecek diyor. Biz de diyoruz ki bize dava aç. Bunu rica ediyoruz.”
Özgün, “Denetim raporunda çıkan sonuçlar şunlar; Mustafa Kaan Toker ile 600 bin TL’lik menajerlik sözleşmesi imzalanmış. Konusu Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç ve İbrahim Halil Çolak’tan kaynaklı olarak ortaya çıkan menajerlik ücretinin Mustafa Kaan Toker’e yapılması konusunda usulen yapılmış ama geçerliliği olmayan sözleşmedir. Sözleşmelerde hiçbirinin menajeri yoktur. Söz konusu şahıs bunları temsil etmemiştir. 1 Haziran 2020 tarihinde kulüp 600 bin TL borçlandırılmış. Farklı tarihlerde 170 bin euroluk Kadir Dağlı tarafından imzalanan evrak Murat Akın’a teslim ediliyor. Murat Akın dosyayla ilgili olarak kulüp aleyhine icra takibi başlatıyor. Son gün borca itiraz ettik. Yargılama devam ediyor. Aynı konuyla ilgili tekrar bir çek senet ilişkisi oluyor. Bu Mustafa Kaan Toker’e veriliyor. 700800 bin Euro arasında bir rakam var elimizde. Bu konular yargıya intikal etmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Daha sonra konuşan Balıkesirspor Basın Sözcüsü İsmail Koca, kapatılan hiçbir dosyada katkısı olmayan Kadir Dağlı’nın şu an kulübe icra takibi başlattığını ifade ederken, sadece seçimden 2 gün önce Spor Toto’dan gelen paradan Kadir Dağlı’nın cebine 460 bin TL koyduğunu belirtti.
İsmail Koca, konuşmasında şu detaylara yer verdi:
“Kadir Dağlı ilk kez basınla bir araya geldiğinde Nuno Andre Coelho dosyasının çözüldüğünü söyledi. TL bazıyla o dönem 5 milyon 18 bin 5 kuruşmuş. Nuno nasıl ödendi? Bu kadar varlıklı başkan bu ödemeye ne yapmış? O dönemde bankadan kredi kullanılmış 4 milyon 455 bin TL. Kulübün çalışanı Adem Güzeldal 40 bin TL borç vermiş. Andrija Vukovic 455 bin TL borç vermiş. Saadettin Altın 20 bin TL vermiş. Kulübün avukatı 35 bin TL vermiş. Reklamlardan, ilanlardan da 26 bin 950 TL verilmiş. 5 milyon TL bir araya gelmiş. Kulübün küme düşmesini ilgilendiren bu konuda 10 TL katkın yok. Neden çalışandan, futbolcudan borç aldın? Ama çıkıp hava atıyorsun ben dosyayı kapattım diye. o Kadir Dağlı şimdi icra takibi başlatıyor. Spor Toto gelirleri sizin 34 maç oynadığınızda galibiyet, mağlubiyet, beraberlik halinde alacağınız parayla bir hak ediş. Dolayısıyla her kulübün kendisine göre bir hak edişi var. Kadir Dağlı diyor ki ‘O bizim hak ettiğimiz bir paraydı. Biz onu Mart ayında alabilirdik. Pandemiden dolayı alamadık. 14 Ağustos’ta aldık.’ Yani kongreden 2 gün önce. Arkadaşım sen onu hak etmedin. O bahsettiğin gelir senin 20202021 sezonunda 34 maç üzerinden ne kadar galibiyet, beraberlik alacaksan bununla ilgili bir ödeme. Kadir Dağlı kongreden 2 gün önce bankadan futbolculara para göndermesini istiyor. Kredi çekmiyor. 7 futbolcuya 750 bin TL futbolculara ödenecek diye kongreden 2 gün önce 1 sezon sonrasının hak edilişi verildi. Adam hemen arkasında futbolculara mesaj attım paranın bir kısmını geri istiyor. Bu şartlarda bu parayı alıyorsun. 85 bin TL kalıyor, 460 bin TL Kadir’in cebinde. Kadir Dağlı’nın kulüpten ayrılmasının üzerinden 14 ay geçti. Sen alacaklarını bu şekilde almaya devam ettin. Şu anda kulübü icraya verdin. Elin Hırvat’ı Vukovic bu parayı hala almadı. Bu yönetim gerçekten verme yönetimi oldu. Vukovic, Balıkesirspor’un ayıbıdır. Bunun kaynağı da Kadir Dağlı’dır. Neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu şartlarda gazete gazete dolaşıp neler yaptığını anlatıyor. Kadir Dağlı yetkisinin uzadığını söylüyor. Neden sahtekarlık yapayım diyor. 31 Temmuz 2020 tarihinde yetki bitiyor. 30 Haziran 2020 tarihinde bir karar alıyor. Sağlık İşleri Sorumlusu Hidayet Çoban imzanın kendisine ait olmadığını söylüyor. Toplantıya gelmeyenlerin yerine imza atmışlar. Yetkiyi uzatmak için karar alıyorlar, hem de gelmeyen adamların yerine imza atarak. Sen benim yerime imza atamazsın Kadir Dağlı. Böyle bir Kadir Dağlı hala çıkıp yalanlarda, iftiralarda bulunuyor. Neyse onu gösteriyoruz. Bir şey uydurmuyoruz”
Gerçekleşmeyen Hadise Konseri ile ilgili ortaya çıkan bilgilerin şaşırtıcı olduğunu ifade eden Balıkesirspor Basın Sözcüsü İsmail Koca, “Hadise Konseri için Balıkesir Valiliği’nden 50, 75 ve 100 Lira’lık bilet satılması için izin alınmış. Gördüğünüz gibi 13 bin adet 50 Lira’lık, 10 bin adet 75 Lira’lık ve 7 bin adet de 100 Lira’lık olmak üzere toplam 30 bin adet bilet önümüzde duruyor. Bunların içerisinde aynı seri numarasıyla mükerrer basılmış biletler var. Konserin iptal edilmesinin ardından tutanak tutularak, yakılıp imha edilen biletler var. Bir de bilet satılan bir bayanın geçtiğimiz günlerde yazılı olarak başvurmasıyla öğrendik ki 250 Lira’ya bilet satılmış ama Balıkesir Valiliği’nde 250 Lira’lık bilet izni alınmamış. Anlayacağınız, nerden bakarsanız bakın, bir hukuksuzluk var” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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