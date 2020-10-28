Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama programı kapsamında Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni bir gün öncesinde yapıldı.

Törende Atatürk Anıtı'na; Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak'ın yanı sıra, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, oda başkanları, daire amirleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların Atatürk anıtını çiçek yağmuruna tuttuğu törende; Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediye Başkanlığı’nın çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşu akabinde de İstiklal Marşı bir ağızdan coşkuyla seslendirildi.

Tören; Kaymakam Görgülüarslan’ın öncülüğündeki protokol üyeleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün anıtına çiçek sunmalarının ardından protokol üyelerinin anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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