Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da 7 pozitif vaka daha çıktı

Türkiye Basketbol Lig’i (TBL) ekiplerinden Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da altı oyuncu ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid19) test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 26 Ekim'de yapılan testlerinin sonuçları pozitif çıkan ve klinik şikayeti bulunmayan oyuncuların ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı duyuruldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un 31 Ekim 2020 Cumartesi günü oynayacağı Samsunspor karşılaşması ise ertelendi. Balıkesir temsilcisi sezona 14 Kasım 2020 Cumartesi günü İstanbul Basket maçı ile başlayacak.

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