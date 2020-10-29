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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Şair Daire Başkanı Ahmet Meydan’dan 'Azerbaycan' şiiri

İHA

(Özel) Şair Daire Başkanı Ahmet Meydan’dan 'Azerbaycan' şiiri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan, Ermenistan’ın kardeş Azerbaycan’a saldırılarına özellikle de sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılarına karşılık olarak Azeri kardeşlere destek olmak amacıyla bir şiir kaleme aldı.
Son yıllarda özellikle milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda yazdığı şiirlerle dikkat çeken Ahmet Meydan, 2014 yılında, paralel devlet yapılanmasıyla mücadele etmek gerektiğini anlatan “Zamanı Geldi” isimli şiiriyle önemli bir konuyu gündeme taşımıştı. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kaleme aldığı ve demokrasi nöbetlerinde okuduğu “Bugün, 15 Temmuzda ve İnşallah” isimli şiirleri ile milletin duygularına tercüman olmuş ve 15 Temmuzu unutturmamaya çalışmıştı.

Meydan: "Azerbaycan bizim kardeşimiz, canımızdır"
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a saldırısı üzerine Can Azerbaycan’ın yanında olmak için duygularını sözlere döktüğünü ve 'Azerbaycan' şiirinin sözlerini yazdığını belirten Meydan, "Azerbaycan’la bizim tarihten gelen çok sağlam bir bağımız var. Azerbaycan bizim gardaşımız, canımız. Uzun yıllardır Ermeniler Dağlık Karabağ'ı işgal ettiler. Azerbaycanlı kardeşlerimiz vatanlarını korumak, işgal edilen topraklarını geri almak üzere bir mücadeleye girdi. Biz de Türk halkı olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. Her anlamda devletimizin ileri gelenleri başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan’a olan desteklerini sürekli ifade ediyorlar. Ben de bu zor günlerde cephede kahramanca mücadele eden, vatanlarını korumak ve işgal altındaki toprakları geri almak için kahramanca mücadele eden Azeri kardeşlerimize destek olmak, onların yaşadığı acıyı bizim de hissettiğimiz acıyı dile getirmek ve destek olmak için dilim döndüğünce bir şiir kaleme aldım. Allah bu kutsal savaşta Azerbaycanlı kardeşlerimize ve bu vesile ile dünyanın neresinde olursa olsun zulüm altında mücadele eden ve zulme uğrayan tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Dualarımız ve maddi manevi olarak Azeri kardeşlerimizin yanında" şeklinde konuştu.

Meydan, şiirlerini bir kitap haline getiriyor
Son şiirinin Azerbaycan şiiri olduğunu belirten Meydan daha önce yazdığı şiirlerin kitap haline getirileceğini belirterek, "Zaman zaman içinde yaşadığımız olaylar nedeniyle gönül dili ile kaleme aldığım şiirler var. 15 Temmuz sürecinde yazdığım şiirler var. Bunları hayırlısı ile derleyip, toparlayarak kitap haline getirmek üzere çalışıyorum. İnşallah muvaffak olurum. Karabağ Azerbaycan toprağıdır inşallah Azeri kardeşlerimiz en kısa sürede vatan topraklarını Ermeni işgalinden kurtaracak ve Dağlık Karabağ minarelerinde ezan sesleri yükselecektir" dedi.

"Azerbaycan şiirim büyük ilgi gördü"
Sözlerinin devamında şiiri sosyal medya hesaplarından yayımlanınca büyük ilgi gördüğünü belirten Ahmet Meydan, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Çırpınırdı Karadeniz Türküsü ile tanınan ünlü sanatçı Azerin ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan ve çok sayıda vatandaştan büyük beğeni aldığını açıkladı.

Ahmet Meydan’ın Azerbaycan şiirinin sözleri
Aynı yerden geliyoruz/ İlimiz bir Azerbaycan/ Özümüzü biliyoruz/ Dilimiz bir Azerbaycan.
Mazide bir kökümüz var/ Asil millet dokumuz var/ Bizim, gardaş kokumuz var/ Gülümüz bir Azerbaycan.
Can demişiz, can biliriz/ Her cepheye biz geliriz/ Bin doğarız; bir ölürüz/ Ölümüz bir Azerbaycan.
Malazgirt’te tekbir aldık/ Karabağ’da namaz kıldık/ Ay yıldızlı bayrak olduk/ Alımız bir Azerbaycan.
Bakü ile Ankara’da/ Hiç mesafe yok arada/ Nahçıvan’ım tam şurada/ Kolumuz bir Azerbaycan.
Ortak bizim kaderimiz/ Sevincimiz, kederimiz/ Dua vakti, kalplerimiz/ Elimiz bir Azerbaycan.
Çırpınıyor Karadeniz/ Zafer için seferdeyiz/ İki devlet bir milletiz/ Dalımız bir Azerbaycan.
Damarımda kanım belli/ Taviz vermez yanım belli/ Kızıl elma! Yönüm belli/ Yolumuz bir Azerbaycan.
Bizi düşman sindiremez/ Bayrağımı indiremez/ Bu ocağı söndüremez/ Külümüz bir Azerbaycan.
Milli duygu taştı bugün/ Fuzuli’ye koştu bugün/ İşte Meydan! Coştu bugün/ Selimiz bir Azerbaycan.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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