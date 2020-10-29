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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rona Yırcalı'dan eğitime bilgisayar desteği TEV'den öğrencilere bilgisayar atağı

İHA

Rona Yırcalı'dan eğitime bilgisayar desteği TEV'den öğrencilere bilgisayar atağı

Türk Eğitim Vakfı (TEV), pandemi döneminde başlayan uzaktan eğitimden, bilgisayarı olmadığı için eşit yararlanamayan öğrenciler için kollarını sıvadı. TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı da, “Bir bağışla, onu eğitime bağla” parolasıyla başlatılan kampanyaya 10 adet bilgisayar bağışında bulundu
Proje ile toplamda bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yırcalı, “TEV'e bağışlanacak olan çelenk, cenaze ve mutlu gün, kart ve online bağışlarının hepsini teknoloji desteğine aktaracağız. Tüm öğrencilerimizin bu imkanlardan faydalanabilmesi için herkesi Türk Eğitim Vakfı'nın Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi ne katılmaya davet ediyoruz. Destek olmak isteyenler bir öğrenci için 4 bin TL'lik bağış miktarının hepsini veya bir kısmını bağışlayarak bir öğrenciyi daha eğitime kavuşturabilir. Biz zor günlerin altından birlikte kalkmayı çok iyi bilen bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, bu kapsamda, bilgisayarı olmayan öğrencileri tespit etmek için önce, 4 bin bursiyeri üzerinde “Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması” yaptıklarını ve araştırma sonuçlarına göre, ilk etapta 254 öğrencinin bilgisayar ihtiyacını karşılayacaklarını açıkladı. TEV’e gönüllü destekte bulunan Akademetre’nin araştırması kapsamında 4 bin 500 üniversite bursiyerinden bine yakın öğrencinin evinde hiç bilgisayar olmadığı tespit edildi. Bu farkındalıkla TEV, teknolojiye erişimi kısıtlı öğrenciler için Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi’ni başlattı. Pandemi döneminde, öğrencileri salgından korumak ve hastalığın yayılmasını yavaşlatmak için eğitim faaliyetlerine ara verildi ya da öğrenim sürecini evlere taşındı.
Bu farkındalıkla 53 yıldır Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı’nın (TEV) Akademetre’nin gönüllü desteği ile bursiyer ihtiyaçlarını tespit etme ve onlara bu konuda nasıl destek olabileceğine yönelik yaptırdığı “Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması”, öğrencilerin Covid19 ve uzaktan eğitim sürecinde yaşadıklarına ışık tutuyor.
“Bursiyer İhtiyaç Analizi Araştırması” sonucuna göre; öğrencilerin temel ihtiyaçlarının internet bağlantısı ve bilgisayar desteği olduğu ortaya çıktı. Bilgisayar ihtiyacı olan üniversite bursiyerlerinin yüzde 93’ü hanesinde ya hiç bilgisayarı olmadığını ya da öğrenim gören birden fazla kardeş varken sadece 1 bilgisayar olduğunu belirtti. Bu öğrencilere destek sağlamak amacı ile TEV, “Bir bağışla, onu eğitime bağla” mottosuyla Uzaktan Eğitimde Eşit Fırsat Hareketi’ni hayata geçirdi.
TEV, bu hareket kapsamında gençlerin uzaktan eğitimdeki temel ihtiyaçlarına çözüm olmak adına herkesi bu harekete destek olmaya çağırarak, yapılacak bağışlarla evinde hiç bilgisayar olmayan bin bursiyerin eğitim yolculuğuna umut olunabileceğinin altını çiziyor.

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