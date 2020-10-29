Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 97. yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cadde ve sokaklarının ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldığı ilçede, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma ve töreni gerçekleşirken, protokol tebrikleri kabul etti.

Ayvalık’ta ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi ile trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı. Etkinlikler kapsamında; Türk bayraklarıyla donatılan bir gezi teknesinde Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kordon boyunca konser verdi. Sahildeki vatandaşlar marşlara eşlik ederken Ayvalık’ta adeta dev bir koro oluşturuldu.

Kentin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar çalındı hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı.

Ayvalık Belediyesi gezici bandosu gün boyu mahalleleri dolaşarak marşlar seslendirerek coşkuyu arttırdı. Ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Türk Milleti’nin varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı büyük fedakârlık ve kahramanlıklarla büyük Atası’nın önderliğinde kazandığını vurgulayarak, “Ulusal bağımsızlığını elde etmiş ve Cumhuriyet gibi büyük bir değerde buluşmuştur. Büyük Ata, yurttaşların özgürlüğü ve milletin kendi geleceğini yine kendinin tayin etmesi gibi büyük kazanımları aziz milletimize armağan etmiştir” dedi.

Türk Ulusu’nun Cumhuriyet ile çağdaş bir ülkeye sahip olmanın haklı onurunu yaşamış bu sayede gelişen ve kalkınan bir dünya devleti durumuna gelmenin kıvancına eriştiğini kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, “Bugün bağımsızlığın ve ulus olma değerinin bilincinde olanlar olarak Cumhuriyetimizi bugüne getirmenin gururunu ve sevincini hep beraber yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyeti kurarken öngördüğümüz özgürlükçü demokrasiyi ulusça getirmek için de bütün gücümüzle çalışıyoruz.” Diye konuştu.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, coşkuya ortak oldu.

Tören polis ve jandarma bünyesindeki araçların konvoyu ile resmi geçişi ile sona erdi.

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