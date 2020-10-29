Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 97. yıldönümü coşkusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 97. yıldönümü coşkusu

İHA

Ayvalık’ta Cumhuriyet’in 97. yıldönümü coşkusu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Cadde ve sokaklarının ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle donatıldığı ilçede, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma ve töreni gerçekleşirken, protokol tebrikleri kabul etti.
Ayvalık’ta ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi ile trafiğe kapalı Talatpaşa Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı büyük bayram için hazırlandı. Etkinlikler kapsamında; Türk bayraklarıyla donatılan bir gezi teknesinde Ayvalık Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri kordon boyunca konser verdi. Sahildeki vatandaşlar marşlara eşlik ederken Ayvalık’ta adeta dev bir koro oluşturuldu.
Kentin dört bir yanından duyuru yapılan ses sisteminden saat başı çalınan marşlar coşkuyu artırdı. Kent merkezinde ve çeşitli mahallelerde gezen araçlarla hem marşlar çalındı hem de Türk bayraklarının dağıtımı yapıldı.
Ayvalık Belediyesi gezici bandosu gün boyu mahalleleri dolaşarak marşlar seslendirerek coşkuyu arttırdı. Ayyıldızlı bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenen caddeler görsel olarak Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlanan vatandaşların coşkusunu artırdı.
İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Etkinlikte konuşan Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Türk Milleti’nin varlığına kastedenlere karşı verdiği Kurtuluş Savaşı’nı büyük fedakârlık ve kahramanlıklarla büyük Atası’nın önderliğinde kazandığını vurgulayarak, “Ulusal bağımsızlığını elde etmiş ve Cumhuriyet gibi büyük bir değerde buluşmuştur. Büyük Ata, yurttaşların özgürlüğü ve milletin kendi geleceğini yine kendinin tayin etmesi gibi büyük kazanımları aziz milletimize armağan etmiştir” dedi.
Türk Ulusu’nun Cumhuriyet ile çağdaş bir ülkeye sahip olmanın haklı onurunu yaşamış bu sayede gelişen ve kalkınan bir dünya devleti durumuna gelmenin kıvancına eriştiğini kaydeden Kaymakam Görgülüarslan, “Bugün bağımsızlığın ve ulus olma değerinin bilincinde olanlar olarak Cumhuriyetimizi bugüne getirmenin gururunu ve sevincini hep beraber yaşıyoruz. Bugün Cumhuriyeti kurarken öngördüğümüz özgürlükçü demokrasiyi ulusça getirmek için de bütün gücümüzle çalışıyoruz.” Diye konuştu.
Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Garnizon Komutanı Personel Albay Ertan Tutar ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı, coşkuya ortak oldu.
Tören polis ve jandarma bünyesindeki araçların konvoyu ile resmi geçişi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rona Yırcalı'dan eğitime bilgisayar desteği TEV'den öğrencilere bilgisayar atağı
YEREL HABERLER Rona Yırcalı'dan eğitime bilgisayar desteği TEV'den ...
Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı
YEREL HABERLER Manyas'te Cumhuriyet Bayramı törenleri yapıldı
Emniyet kemeri takmayan sürücülere 89 bin TL ceza
YEREL HABERLER Emniyet kemeri takmayan sürücülere 89 bin TL ceza
(Özel) Şair Daire Başkanı Ahmet Meydan’dan 'Azerbaycan' şiiri
YEREL HABERLER (Özel) Şair Daire Başkanı Ahmet Meydan’dan ...
Jandarma silah taşıyan 5 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma silah taşıyan 5 kişiyi gözaltına aldı
İvrindi'de uyuşturucu ve silah operasyonu
YEREL HABERLER İvrindi'de uyuşturucu ve silah operasyonu
Balıkesir'de Ovacık köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Ovacık köyü karantinaya alındı
Ayvalık polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe
YEREL HABERLER Ayvalık polisinden uyuşturucu satıcılarına darbe
Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı
YEREL HABERLER Edremit’te madde bağımlıları evi yaktı
Burhaniyeli gençler ilçenin gururu oldu
YEREL HABERLER Burhaniyeli gençler ilçenin gururu oldu
Balıkesir'de vatandaşlara 27 bin bayrak dağıtıldı Balıkesir Kırmızı Beyaza boyandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de vatandaşlara 27 bin bayrak ...
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da 7 pozitif vaka daha çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da 7 pozitif vaka ...
Bigadiç'te polis bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Bigadiç'te polis bayrak dağıttı
Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreni ile başladı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çelenk ...
Edremit’te 29 Ekim coşkusu
YEREL HABERLER Edremit’te 29 Ekim coşkusu
Balıkesirspor’da gündem eski başkan Kadir Dağlı Avukat Özgün: “Kadir Dağlı kulübe 1 milyon 578 bin 977 TL’lik dava açtı” Basın Sözcüsü İsmail Koca: “Hadise konserinin tüm biletleri duruyor"
YEREL HABERLER Balıkesirspor’da gündem eski başkan Kadir ...
Manyas'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER Manyas'ta Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri başladı
Havaların soğumasıyla balık fiyatlarında düşüş bekleniyor
YEREL HABERLER Havaların soğumasıyla balık fiyatlarında düşüş ...
Cumhuriyet 97 yaşında
YEREL HABERLER Cumhuriyet 97 yaşında
Erdek'te her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
YEREL HABERLER Erdek'te her yerde Türk bayrağı dalgalanacak
Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
Zeytinlikler arası yollara neşter
YEREL HABERLER Zeytinlikler arası yollara neşter
Gönen Belediye Başkanı Palaz´ın koronavirüs testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER Gönen Belediye Başkanı Palaz´ın koronavirüs testi ...
Servis araçları okullar açılır ümidi ile güzergah izin belgelerini vizeletiyor
YEREL HABERLER Servis araçları okullar açılır ümidi ile güzergah ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X