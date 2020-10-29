Burhaniye'de Cumhuriyet Bayramı'na öğretmen veli bandosu damgasını vurdu

Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı düzenlenen törenlerle kutlanmaya başlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakamlık binasında düzenlenen 29 Ekim kutlama programında Burhaniye Kaymakamı, ilçe protokolü, daire müdürleri, STK ve parti temsilcileriyle tebrikleşti. Daha sonra da Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Cumhuriyet Savcısı Zafer Birinci öncülüğündeki ilçe protokolü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı. Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında günün anlam ve önemine anlatırken, daha sonra öğretmen ve velilerden oluşan Özgür Kanatlar Bandosu da gösteri yaptı. Beden Eğitim Öğretmeni Özgür Araş’ın öncülüğündeki bando, gazilerin ve gençlerin taşıdıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde Cumhuriyet Meydanından Belediye önüne kadar yürürken protokol de bandoya eşlik etti. Kaymakam Memiş konuşmasında, kendi kendinin hakimi ve efendisi yapan Cumhuriyet’in 97. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Cumhuriyetin, birlik beraberlik ve milli iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağının ilanı olduğunu ifade etti. Kaymakam Memiş konuşmasının devamında, “Cumhuriyetimiz 100. yılına muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. 97. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

Kaymakam Memiş’in konuşmasının ardından şiirler okundu. Kutlama coşkusu akşam düzenlenecek araç kortejiyle devam edecek.

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