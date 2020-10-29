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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir Cumhuriyeti kutladı

İHA

Balıkesir Cumhuriyeti kutladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yıl dönümüyle ilgili kutlamalar devam ediyor. Balıkesir Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında Vali Hasan Şıldak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti. Valilik bahçesinde düzenlenen törene protokol üyeleri katıldı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Cumhuriyetin kuruluşunun 97’nci yıl dönümü nedeniyle düzenlediği kabul töreninde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Vali Hasan Şıldak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun kolay olmadığını ve günümüzde de Cumhuriyete saldırıların devam ettiğini söyleyerek, Türk milletinin sahip olduğu vatan ve bayrak sevgisiyle bütün saldırıların bertaraf edildiğini dile getirdi.
Valilik tarafından düzenlenen programda Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Yavuz Subaşı, Ahmet Akın ve Fikret Şahin ile protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

“Büyük bir coşkuyla kutluyoruz”
Tebriklerin kabulünün ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Hasan Şıldak şunları söyledi:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 29 Ekim 1923’de ilan edilen Cumhuriyetimizin 97’nci kuruluş yıldönümünü bugün burada ve ülkemiz sathında, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız tarafından büyük bir gururla ve heyecanla hep birlikte kutluyoruz. Milletimiz için Cumhuriyet Bayramı milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın en üst düzeye çıktığı en özel gündür. Cumhuriyet kara bulutların ülkemizin üzerine çöktüğü, yokluğun kol gezdiği ve işgalin yurdumuzun dört bir yanını sardığı bir dönemde Yüce Milletimizin köklerinden aldığı güçle ve inançla yeniden filizlenmesinin ve ulu bir çınar olmasının başlangıcıdır."

“Bu devlet kolay kurulmadı”
"Milletimizin bağımsızlık konusundaki azim ve kararlılığı sayesinde kazanılan Kurtuluş Savaşı, vatan, millet ve istiklal sevgisini milli irade kavramına dönüştüren onurlu bir mücadeledir" diyen Vali Şıldak, "Bu onurlu mücadelenin sonucunda kurulan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği cumhuriyeti korumak ve ilelebet yaşatmak bizlerin görevidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ne şartlarda kurulduğunu, yokluklar ve imkansızlıklar içinde nasıl bir kahramanlık destanı yazıldığını hem günümüz nesillerinin hem de gençlerimizin ve gelecek nesillerin iyi bilmesi gerekmektedir. Anadolu’nun cefakar anaları bir yandan eşlerini ve oğullarını şehit olmaya uğurlarken, bir yandan yiyecek son lokmalarını bile Mehmetçik ile paylaşmış, cepheye taşıdığı silahlar soğuktan ya da yağmurdan zarar görmesin diye üzerindeki giysiyi çıkarıp onların üzerine örtmüştür. Bu devlet kolay kurulmadı, istiklal kolay kazanılmadı diyorsak ve 29 Ekim’i bayram olarak kutluyorsak atalarımızın kahramanlıklarını ve fedakarlıklarını her zaman hatırlamalıyız" ifadelerini kullandı.

“Geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemize saldırılar devam ediyor”
Vali Şıldak, açıklamalarına şöyle devam etti: "Cumhuriyet tarihimize baktığımızda; tıpkı ondan önceki dönemlerde olduğu gibi milletimizin Anadolu coğrafyasındaki varlığını sorgulamak ve onu kanıyla suladığı bu topraklardan ayırmak için müdahale ve girişimlerin hiç eksik olmadığını görüyoruz. Türk milletinin yılmaz iradesini, vatan sevdasını, ülkesine ve bayrağına bağlılığını göz ardı eden güç ve mihraklar tarih boyunca kurdukları oyunlarda hiç sonuca ulaşamamış, başarılı olamamışlardır. Milletimize ve devletimize yönelik tehditleri yok etme girişimleri her zaman var olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadele etmektedir. Bu mücadele sadece kendi topraklarıyla da sınırlı değildir. Devletimiz, ülkesine yönelik terör tehdidini sınırları ötesinde durdurmak için, halkının güvenliğini sağlamak için, sınırları ötesinde de kararlı bir mücadele ortaya koymaktadır. Devletimiz, milletinden aldığı güç ve destekle terörün her türüne karşı etkili bir mücadele yürütmektedir. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün sinsi girişimini bertaraf eden Türkiye Cumhuriyeti, PKK ve diğer bütün terör örgütlerine karşı da en başarılı sonuçları elde etmektedir. Bütün bu tehditlerin, açık terör saldırılarının hedefi olan ülkemiz, bunların yanında milletimizi çeşitli senaryolarla bölmeye, kışkırtmaya ve parçalamaya yönelik pek çok girişime de sahne olmaktadır."

“Bu ruh Çanakkale ruhudur”
"Üzerimizdeki bu baskı ve tehditler milletimizin birlik ve beraberlik anlayışı karşısında başarılı olamamaktadır" ifadelerini kullanan Şıldak, "Vatan ve bayrak sevgisini, ezan sesini, şehitlik mertebesini en kutsal değerler olarak kabul eden Anadolu insanımız bölücü ve yıkıcı her türlü girişime 'dur' demektedir. İşte bu birlik ve dayanışma ruhu, bu milli şuur, Kurtuluş Savaşı mücadelesini veren, Milli Mücadele destanını yazan, cumhuriyeti kuran insanların sahip olduğu ruhtur. Bu ruh; Çanakkale ruhudur, bu ruh Sakarya ruhudur. Dün olduğu gibi bugün de değerlerimizin, Cumhuriyetimizin, bayrağımızın, inancımızın uğrunda şehitlik yolunda yürümekten gurur duyan bir milletin fertleriyiz. Cumhuriyetimize, devletimize, vatanımıza Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürütülen Milli Mücadele coşkusuyla sahip çıkıyoruz. O ruhun ilk kıvılcımlarının yakıldığı Balıkesir’den de en güçlü şekilde birlik ve beraberlik içinde hep birlikte bugün sesleniyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde en büyük gururu ve heyecanı yaşıyoruz. Çok çalışarak, ülkemizi gelişme yolunda daha yukarılara taşıyarak, milli birlik ve dayanışma duygumuzu daha da pekiştirerek yarınlara emin adımlarla yürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve ebediyete uğurladığımız gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlıklı, uzun ömürler diliyor, minnet duygularımızı, şükranlarımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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