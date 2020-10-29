Erdek'te eski öğretmenevi yıkılıyor

Erdek Öğretmenevi binasının bulunduğu blokta yıkım çalışmaları sürüyor.

Olası depreme karşı riskli yapı olduğu için yıkımı geçtiğimiz günlerde tamamlanan Kapıdağ Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi binasının ardından, Erdek İlçesi Kumlu Yalı Caddesi’nde bulunan Erdek Öğretmenevi, Erdek Milli Eğitim Toplantı Salonu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak birlikte kullanılan binada yıkım çalışmaları devam ediyor.

Erdek’te yapım çalışmaları 1993 yılında tamamlanarak Öğretmenevi olarak hizmete sunulan binada, 2019 yılında gerçekleştirilen zemin etüdü sonrası olası depreme karşı riskli yapı olduğu gerekçesiyle Balıkesir Valiliği’nce yıkım kararı alındı.

Şubat 2020’de boşaltılarak yıkımına başlanan yapının bulunduğu alana herhangi bir binanın yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken, aynı alanda/bahçede bulunan 18 Eylül Ortaokulu olarak kullanılan yapının ise deprem riskine karşı güçlendirme çalışmasının yapılacağı öğrenildi.

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