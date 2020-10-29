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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gençler Cumhuriyetin 97. Yılında zirvede buluştu

İHA

Gençler Cumhuriyetin 97. Yılında zirvede buluştu

Balıkesir’in ilçesi Sındırgı’da Cumhuriyetin 97. Yılı da doğal etkinliklerle kutlanıyor. Sındırgı Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürlüğü işbirliği ile Cumhuriyet’in 97. Yılı anısına "Zirveye Yürüyorum" etkinliği ile gençler Belediye başkanı Ekrem Yavaş rehberliğinde bölgenin en yüksek dağı Ulus dağına tırmandı.
1764 rakıma sahip ve 33 tane endemik bitkinin yetiştiği; sonbaharda ise ayrı bir güzelliği olan, görülmeye değer bir atmosferde Türk bayrakları açıldı. Misya yürüyüş yolları güzergahında olan Ulus Dağı’na Hisaralan Jeopark bölgesinden yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş boyunca marşlar söylendi, gençler doğanın içinde stres atma fırsatı da buldu.
Gençlere eşlik eden ve Cumhuriyeti yaşatmak ve yükseltmek adına Sındırgı Belediyesi olarak da çalışmalarını daima sürdürdüklerini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Bizler Cumhuriyet’imizin 97. Yılını gençlerimizle beraber kutlayabilmek maksadıyla bugün Sındırgı’nın ve bölgenin en yüksek dağı olan Ulus Dağına çıktık. Kaymakam beyimiz burada, ilçe gençlik spor müdürümüz, milli eğitim müdürümüz ve daire amirlerimiz de burada. Bu etkinlikte gençlerle birlikte olmak istedik. Geleceğimizi emanet edebileceğimiz gençlerin zinde, sağlıklı, ahlaklı ortamlarda yetişmesi bizim için müthiş bir hadise. Bugün Ulus dağının zirvesinden verdiğimiz mesajda çok net. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir gelecek hakikaten güçlü bir nesle bağlı. Bu vesile ile Zirveye Yürüyorum etkinliğimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Biz Cumhuriyetiz, Cumhuriyet gençler. İlelebet yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. Yılı kutlu olsun, bayramımız kutlu olsun” dedi.
Kaymakam Zafer Oktay ise “ Cumhuriyeti emanet ettiğimiz gençlerle bugün burada bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı yaşam için buradayız. Güzelliklerimiz çok fazla ilçe olarak. Ulus dağı da bu güzelliklerin başında gelen yerlerden bir tanesi. Biz de Cumhuriyet bayramımızda bu güzellikleri gençlerimizle ziyaret edip, onların enerjilerine ortak olduk. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.
“Zirveye Yürüyorum” etkinliğine gençlerin yanı sıra ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye başkan yardımcıları, Gençlik ve Spor Hizmetleri ilçe müdürü Rahmi Yörük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Çakır, daire amirleri katıldı.

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