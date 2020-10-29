Cumhuriyet'in 97'nci yılı için koştu

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık 37 yıldır maraton koşularına katılan Hasan Parlas (70), Cumhuriyet´in 97'nci yıldönümü için 19 kilometre koştu.
Şu ana kadar katıldığı ulusal ve uluslararası 100 maratona, 100´den fazla madalya sığdırmanın mutluluğunu yaşayan orman müdürlüğünden emekli Hasan Parlas, Cumhuriyet Bayramı anısına koştu. Altınova´dan Ayvalık´a kadar 19 kilometrelik koşusunu Cumhuriyet Meydanı´nda tamamlayan Parlas´a, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri eşlik etti.
Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yılı için koştuğunu söyleyen Hasan Parlas, "Ayvalık ile Altınova arasında 5 yıldır, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda koşuyorum. Büyük önder Atatürk´ü ve Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyet'e uzanan yolda tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Kadri KAYA
2020-10-29 17:53:33
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