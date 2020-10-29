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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

İHA

Balıkesir'de "Cumhuriyet Bisiklet Turu" düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turuna katılmak üzere Kurtdereli Spor Salonu önünde buluştu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu etkinliği gençler, bisikletseverler ve il protokolün katılımı ile gerçekleştirildi. Yoğun ilginin yaşandığı bisiklet turuna yaklaşık 150 kişi katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın startıyla Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan 12 kilometrelik şehir turu Atatürk Parkı önünde son buldu. Etkinlik alanında minik pedalcıların Türk Bayrağı ve Azerbaycan Bayraklarıyla birlik mesajı vermeleri ile renkli görüntüler oluştu.
Bisiklet turu sonunda konuşan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, “Bir ülkenin esaret kabul etmeden nasıl bir mücadele verebileceğini bütün dünyaya gösterdik. Bu bisiklet turuyla bu anlamlı günün taçlandırılmasını çok kıymetli buluyorum. Cumhuriyetimizin 97. Yılında pandemiden dolayı kapalı alanlarda kutlayamadığımız için böyle bir etkinlik yapıldı. Amacımız hem Cumhuriyetimizin 97. Yılını kutlamak hem de gençlerimizi bisikletlerle buluşturmak. Programımıza katılan gençlerimize ve il protokolümüze çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Milletimizin sarsılmaz iradesi ve Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatma azmi ile 97. Yıl dönümüne erişmenin gururu, onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tek vatan tek millet tek devlet yapan milli yüksek değerlerimizi sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz. Tarihinden ders alan, milli ve manevi değerlerle yetişen gençlerimizin inancı ve çalışkanlığıyla ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacağına inancımız sonsuzdur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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