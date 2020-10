Ayvalık’ta 7 bin 500 kitaplı bilgi hazinesi Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Kütüphanesi ilçenin gurur kaynağı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi’nin 150 Evler Mahallesi, 19 Mayıs Cihan Şişman Gençlik Merkezi’ndeki Çağdaş Yaşam Türkel Minibaş Kütüphanesi toplam kayıtlı 7 bin 500 kitabı ile bölgenin en büyük özel ve belediye kütüphanesi olarak haftanın altı günü hem büyüklere hem küçüklere hizmet veriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kütüphaneyi ziyaret etti, üye oldu, okumak için kitap seçti, öğrencilerin kütüphanenin internet olanaklarından yararlanması için çağrıda bulundu. Başkan Ergin, “Kütüphanemizin kapıları öğrenci, öğretmen, küçük, büyük, okumak isteyen her yaştan her kişiye sonuna kadar açık. Gelsinler yararlansınlar, okusunlar. Özellikle evlerinden internet bulunmayan öğrenciler internet ortamından yararlanarak, bu sessiz ortamda derslerini çalışsınlar” dedi.

Ayvalık’ta yaşayan tüm hemşehrilerini kütüphaneye üye olmaya davet eden Başkan Ergin, bin 350 olan üye sayısının, okumayı seven Ayvalık halkının destekleriyle on binli rakamlara ulaşması gerektiğini söyledi. Ergin, Türkel MinibaşKütaphanesi’nin bilgi hazinesi olduğunu belirtti.

Kütüphaneden çevredeki çok sayıda öğrencinin ve gencin yararlanması gerektiğini dile getiren Başkan Ergin, “Şu anki kitap sayısı 7 bin 500’i aşıyor. Yararlanan üye sayısı 1350. Ortalama 150200 kişi her ay kütüphaneyi ziyaret ediyor. Pandemi olmasa bu sayının çok daha yüksek olacağı kesin. Özel veya belediye kütüphanesi olarak en çok kitabı olan biziz. Özellikle tamamen yeni kitaplardan oluşan seçkin bir koleksiyonumuz var. Çocuk edebiyatı bakımından Türkiye’nin en iyi kütüphanelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ben de artık bu kütüphanenin üyesiyim. Her gidişimde, kitaplara gömülmüş gençleri görüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradaki kütüphanede Çağdaş Türk ve Dünya Edebiyatı'nın en seçkin örneklerini görüyorsunuz. Haruki Murakami’den, Ahmet Yorulmaz'a kadar her şairin, her yazarın kitabı var” diye konuştu.

