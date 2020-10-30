Balıkesir'den 52,2 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

TÜİK Eylül ayı Dış Ticaret istatistiklerini açıkladı. TÜİK verilerine göre Balıkesir'den Eylül Ayında ihracat yüzde 12.7 artarak 33 milyon 600 dolar olarak gerçekleştirildiği açıklandı.
Balıkesir TÜİK Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Türkiye'de Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 4.8, ithalat yüzde 23 oranında arttı. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Balıkesir'de Eylül ayında ihracat yüzde 12,7 artarak 52,2 milyon dolar, ithalat yüzde 24,6 artarak 33,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken, Çanakkale'de Eylül ayında ihracat yüzde 3,9 azalarak 14 milyon dolar, ithalat yüzde 25,5 artarak 7 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleştiği açıklandı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.