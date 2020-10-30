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Deprem Balıkesir'de de hissedildi Balıkesir sokağa döküldü

İHA

Deprem Balıkesir'de de hissedildi Balıkesir sokağa döküldü

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir’de de hissedildi.
Balıkesir şehir merkezinde başta kamu kurumları olmak üzere işhanlarındaki vatandaşlar depremle birlikte binaları boşaltarak sokağa döküldü. Vatandaşların, büyük korku yaşadığı deprem sonrasında telefonlarla yakınlarına ulaşmaya çalıştıkları gözlendi. Deprem Edremit başta olmak üzere kısmen ilçelerinde de hissedildi. Edremit başta olmak üzere panik yaşayan vatandaşların kendilerini dışarı attıkları gözlendi.

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