TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3

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TFF 1. Lig’in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor, Adanaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 30 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar

7. dakikada Celil Yüksel’in uzun pasında topla buluşan Ognjen Ozegovic'in kaleci Vukovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top filelerle buluştu. 01

10. dakikada gelişen Mrsic'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Foxi'nin kafa vuruşunu kaleci Burak kornere çeldi.

19. dakikada İsmaeel Rayan’ın ortasında ceza sahası içinde Ognjen Ozegovic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 02

35. dakikada Mrsic'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Han'ın şutu kaleci Burak'ta kaldı.

44’ dakikada Mrsic serbest vuruştan direkt kaleye vurdu, kaleci Burak'tan dönen topla buluşan Foxi'nin vuruşunda ise defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

56. dakikada İsmaell Rayan’ın ortasında ceza sahası içinde Belem’in şutunu kaleci Vukovic kornere çeldi.

72. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Cumali Bişi yaklaşık 20 metreden attığı şutunu kaleci Burak kornere attı.

90+4. dakikada gelişen Adanaspor atağında topla buluşan Berkan Fırat meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 03



Stat: Atatürk

Hakemler: Emre Malok xxx, Erkan Akbulut xxx, Mehmet Ali Akkor xx

Balıkesirspor: Vukovic x, Uğur Aygören x, Berat Aydoğdu x (Oltion Bilallı dk. 78 x) Abdulhamit Yıldız xx, Batuhan İşçiler xx, Cumali Bişi xx, Antonia Mrsic xx, İsmail Yüksek x, Oğuzhan Aynaoğlu xx, Foxi Ketheovama x (Mahatma Otoo dk. 67 x), Celal Emir Dede x (Doğa İşeri dk. 67 x)

Yedekler: Atilla Özmen, Birol Parlak, Abdülkadir Kayalı, Serdar Güncü, Kağan Kayalı, Ayberk Kaygısız, Sedat Yiğit

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xxx, Furkan Şeker xx, Isaac xxx, Hakan Çinemre xx, Canberk Dilaver xx, Uğurcan Yazğılı xx (Berkan Fırat dk. 86 x), Celil Yüksel xxx, Atalay Babacan xx (Serhat Tunç dk. 66 x), Adolphe Belem xx, İsmaeel Rayan xx (Ömer Çiçek dk. 66 x), Ognjen Ozegovic xxx (Ergin Keleş dk. 75 x)

Yedekler: Yaşar Memişoğlu, Cenk Alptekin, Evren Korkmaz, Ronei, Hıfsullah İsmail,

Teknik sorumlu: Semih Özü

Goller: Ognjen Ozegovic (dk.7 ve 19), Berkan Fırat (dk. 90+4) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Abdülhamit Yıldız, İsmail Yüksek (Balıkesirspor), Ognjen Ozegovic, Isaac Donkor, Berkan Fırat (Adanaspor)

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