Balıkesirspor - Adanaspor maçın ardından Mesut Dilsöz: "Rakibimiz pozisyona girmeden 3 gol buldu” Semih Özü: "Bu maç bizim için fırsat oldu"

TFF 1. Lig'in 8. hafta müsabakasında Balıkesirspor sahasında Adanaspor’a 30 mağlup oldu. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz futbolun çok acımasız bir oyun olduğunu söyledi. Rakibin pozisyona girmeden 3 gol attığını belirten Dilsöz, şöyle konuştu:

"56 tane net pozisyonumuz var, karşımızdaki takım bizi oynayarak hapsederek yense inanın hiç üzülmeyeceğim. Oyuncularım adına çok üzülüyorum, çok mücadele ettiler. İyi oynadılar, pozisyonlarımız var. Rakibin çabuk çıkmasıyla iki pasla gol yedik. Çok insafsız goller yedik ve gerçekten oyuncularım adına çok üzülüyorum. Böyle olmaması gerekiyor. Maalesef kaybediyoruz, yapacak bir şey yok. Bunlarda da ders çıkartarak önümüzdeki kupa maçına hazırlanacağız. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm."



Adanaspor cephesi

Adanaspor Teknik Sorumlusu Semih Özü de son iki hafta içerde ve deplasmanda aldıkları mağlubiyetlerin kendilerine yakışmadığını dile getirdi. Özü, geçen maçlarda hiç beklemedikleri mağlubiyetler aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Galip geleceğimiz maçları kritik bir şekilde küçük hatalardan kaybetmiştik. Rakibimiz de geçen hafta deplasmanda galip gelmişti. Rakibimizi analiz ettiğimizde genç ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu biliyorduk. Bu maç bizim için fırsat oldu, rakibi ikinci bölgede tuttuk. İstediğimiz golleri de bulunca oyun tamamen bizim lehimize döndü. Bu galibiyetimiz son iki haftadır üzdüğümüz taraftarlarımıza armağan olsun."

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