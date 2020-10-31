Erdek'te kaçak deniz salyangozu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'in Erdek ilçesinde jandarma ekipleri izinsiz deniz salyangozu toplayan şahsı yakaladı. İzinsiz avlanan şahsa Tarım İlçe Müdürlüğü bin 700 lira idari para cezası uyguladı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erdek İlçesi Aşağıyapıcı Mahallesi sahilinde, izinsiz deniz salyangozu toplandığı bilgisinin alınması üzerine yapılan kontrolde şüpheli M.E. 3 kg deniz salyangozu ile birlikte yakalandı. Yakalanan zanlı Erdek İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek, şüpheli şahsa “1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet/Kaçak Avlanma” suçundan bin 700 TL idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.