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Simav Çayı S.O.S. veriyor Simav Çayı kuraklıktan dere gibi akıyor

İHA

Simav Çayı S.O.S. veriyor Simav Çayı kuraklıktan dere gibi akıyor

Bigadiç'ten geçen Simav Çayı uzun yılların en büyük kuraklığını yaşıyor. Bigadiç’ten geçen Simav çayında sudaki azalma vatandaşları da kuraklık konusunda tedirgin etmeye başladı. Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar kuraklık endişesi yaşıyorlar.
Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle Simav Çayı’nın dere görünümünde aktığını söyledi. Salur Simav Çayı’ndan Bigadiç’te 28 bin dönümlük alanın sulamasının yapıldığını belirterek, kuraklığın devam etmesi durumunda üreticileri zor bir ekim sezonun beklediğini ifade etti.

Salur: "Simav Çayı dere görünümünde akıyor"
Bigadiç Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur yaptığı açıklamada, “Biz aşağı yukarı 1970 yılından beri Bigadiç Ovasını sulayan bu Simav Çayı var. Çaygören Barajından sonra bizim Yörücekler Regülatöründen aşağı yukarı 28 bin dönüm arazi sulayan bu Simav Çayını şu anda ben ilk defa bu kadar suyunun az olduğunu görüyorum. Şu an Simav Çayından çizmeyle değil de ayakkabı ile geçilebilecek bir durumda olduğunu görüyoruz. Bu da bizi hakikatten önümüzdeki sene için çok endişelendiriyor. Bu seneki sulama sezonunda da ikinci üründe çok sıkıntı çektik. Simav Çayındaki su azlığından dolayı kanallara su verilmedi, barajda suyun bitmesinden dolayı su verilmedi. Önümüzdeki yıl böyle giderse şayet çiftçilerimiz çok sıkıntı çekecek. Aşağı yukarı Simav Çayı’nın sağ ve sol şeridi olmak üzere 28 bin dönüm arazi sulanıyor Bigadiç’te. Verimli topraklarımız var. Ama kuraklık böyle devam ederse çok sıkıntı olacağını düşünüyor, endişe ediyoruz. İlk defa ben Simav Çayı’nın bu kadar zayıf aktığını görüyorum. Çayın her tarafında görüldüğü gibi çizmeyle geçilebilecek halde. Hatta çizme kullanmadan bile karşı tarafa atlayabilecek durumdayız. Dolayısıyla Simav Çayı dere gibi kaldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda böyle olmaz, iyi bir yağış alırız diye düşünüyoruz” diye konuştu.

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