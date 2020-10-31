Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü

İHA

Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü

Balıkesir'de Bursaİzmir otobanında meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bayan hayatını kaybetti.
Olay Balıkesir'den geçen Bursaİzmir Otobanının SavaştepeKaracalar Mevkisi'nde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden 34 ZF 9466 plakalı özel aracın bayan sürücüsü F.A.V. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, takla atarak bariyerlere çarparak durdu. Kaza haberini alan Karesi İtfaiyeye ait ekipler ile 112 Acil Kurtarma ekipleri araçtan F.A.V.'ın cansız bedenini çıkardılar. Trafik kazası ile ilgili soruşturmanın başladığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı Polis dernekte bulunan 19 kişiye 31 bin lira idari ceza uyguladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü ...
MHP Edremit Kongresi'nde Halil Görmen güven tazeledi MHP Edremit kongresini yaptı
YEREL HABERLER MHP Edremit Kongresi'nde Halil Görmen güven ...
Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Bandırma'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte içki ele geçirildi
Ayvalık AKFD-ADAK İzmir’deki enkazda gönüllü olarak görev aldı
YEREL HABERLER Ayvalık AKFD-ADAK İzmir’deki enkazda gönüllü olarak ...
Burhaniye'de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Burhaniye'de park halindeki otomobil yandı
Simav Çayı S.O.S. veriyor Simav Çayı kuraklıktan dere gibi akıyor
YEREL HABERLER Simav Çayı S.O.S. veriyor Simav Çayı kuraklıktan dere ...
Gömeç’te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
YEREL HABERLER Gömeç’te işçilerin yüzünü güldüren imzalar atıldı
Balıkesir'de polis 130 kilo kaçak tütün ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 130 kilo kaçak tütün ele geçirdi
Balıkesir'de polis 5 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 5 uyuşturucu şüphelisinden 1'i ...
Erdek'te kaçak deniz salyangozu operasyonu
YEREL HABERLER Erdek'te kaçak deniz salyangozu operasyonu
Balıkesir Üniversitesi öğrencilerin üretimini değerlendiriyor Teoriyi Pratiğe Dönüştüren, Üreten Üniversite: BAÜN
YEREL HABERLER Balıkesir Üniversitesi öğrencilerin üretimini ...
Bandırma İzmir'in yanında Başkan Tosun ve 911 AK Ekibi İzmir'de Enkazdan iki kişinin cansız bedenini çıkardılar
YEREL HABERLER Bandırma İzmir'in yanında Başkan Tosun ve 911 AK ...
Balıkesir'de uyuşturucu ve sahte içki operasyonu Jandarma son 9 gün içinde 374 kişiye işlem yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu ve sahte içki ...
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsü ile uyuşturucu getiren zanlı yakalandı
Aykan: "İzmir'de 6 büyüklüğünde artçı sarsıntı olabilir”
YEREL HABERLER Aykan: "İzmir'de 6 büyüklüğünde artçı sarsıntı ...
Burhaniye’de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi
Balıkesirspor - Adanaspor maçın ardından Mesut Dilsöz: "Rakibimiz pozisyona girmeden 3 gol buldu” Semih Özü: "Bu maç bizim için fırsat oldu"
YEREL HABERLER Balıkesirspor - Adanaspor maçın ardından Mesut ...
TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3
YEREL HABERLER TFF. 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 3
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın yaralandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu 4 kadın ...
TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 2 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Adanaspor: 2 (İlk ...
Başkan Arslan, İzmir’de deprem bölgesinde Başkan Arslan İzmir depremiyle ilgili açıklama yaptı
YEREL HABERLER Başkan Arslan, İzmir’de deprem bölgesinde Başkan ...
Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 4 yaralı
YEREL HABERLER Kadın çiftçilerin üzerine yıldırım düştü: 2'si ağır 4 ...
Balıkesir AFAD'tan İzmir’e 9 kurtarma aracı
YEREL HABERLER Balıkesir AFAD'tan İzmir’e 9 kurtarma aracı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X