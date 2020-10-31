Motosikletli polisleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi Polis çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de motosikletli polis timleri 7 kişi üzerinde yaptıkları aramada; silah, uyuşturucu madde ve silahlara ait fişek ele geçirdi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakaladı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahısta kurusıkı tabanca ve 8 adet kurusıkı fişeği, 1 şahısta 1,23 gram esrar, 1 şahısta 7,65 tabanca ve 6 adet dolu fişek, 1 şahısta 1,65 gram metanfetamin ve 1,15 gram esrar, 3 şahısta 5 adet kesici ve delici alet ve 5 adet 9 mm. fişek 1 şahısta kurusıkı tabanca ve 1 adet dolu fişek ele geçirdi. 7 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Ayrıca Aranan Şahıslar Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.