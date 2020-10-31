Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Manyas ilçesindeki kırsal Darıca Mahallesi, karantinaya alındı.
Manyas ilçesine bağlı kırsal Darıca Mahallesi'nde son zamanlarda koronavirüs vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tedbir aldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Darıca Mahallesi, saat 19.00 itibariyle karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN
2020-10-31 19:40:45
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