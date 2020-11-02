Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı

İHA

Erdek MHP yönetimi görev dağılımı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erdek İlçe Başkanlığı’nın yeni Yönetim Kurulu Fatih Bağcı başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ay yapılan kongrenin ardından yeniden MHP Erdek İlçe Başkanı seçilen Fatih Bağcı, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek görev dağılımı yaptı. Bağcı, başkanlığındaki ilk Yönetim Kurulu toplantısında İlçe Sekreterliği görevine Gökhan Demir getirildi. Yeni Yönetim Kurulu’nun görev paylaşımı şu şekilde: Başkan Yardımcısı: Ali Özgen, Teşkilat Başkanı İsmail Dalgıç, Kadın Kolları Başkanı: Nilgül Koç, İlçe Muhasibi: Murat Koç, Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Rıza Tüzel, Basın Yayın ve Sosyal Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gökhan Demir, Siyasi Partiler ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İbrahim Kulalı, Kamu ve Kurum Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Levent Koç, Meslek Odaları ve Esnaflardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gökhan Çetin, Gençlik ve Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Hasret Zengel, Eğitim ve ARGE’den Sorumlu Başkan Yardımcısı: Emre Tikveşli, Tarım ve Hayvancılık ve Gıdadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürbüz Aycan, STK ve Sendikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Vehbi Oğuz.
Görev dağılım toplantısı sonrası açıklama yapan Bağcı, Yönetim Kurulu’nda görev alan yeni yol arkadaşlarına başarılar diledi. Erdek’te Milliyetçi Hareket Partisi’nin bayrağını teşkilat olarak hep beraber daha yukarılara taşıma azminde olduklarını kaydeden Bağcı, “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin izinde ülkemiz ve ilçemize hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah birliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin.” diyerek sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de Masa tenisinde Süper Lig heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de Masa tenisinde Süper Lig heyecanı ...
Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Çay caddesi su taşkınlarından kurtulacak”
YEREL HABERLER Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Çay ...
Kaymakam Ünsal’dan denizden sahil denetimi
YEREL HABERLER Kaymakam Ünsal’dan denizden sahil denetimi
Balıkesir AFAD'tan İzmir'e 201 kurtarma personeli
YEREL HABERLER Balıkesir AFAD'tan İzmir'e 201 kurtarma personeli
Burhaniye’de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Burhaniye’de otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ...
Ayvalıklılar göç ediyor...Belediyeden göçü önleyecek tedbir Belediye Başkanı Mesut Ergin Ayvalık’ın yerli halkının ilçe dışına göç etmesinin önüne geçebilmek için 1/5000 ve 1/1000’lik imar planlarının hazırlanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Ayvalıklılar göç ediyor...Belediyeden göçü önleyecek ...
Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle daha karantinaya alındı
Burhaniye´de acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Burhaniye´de acil servis doktoru Berna, evinde ölü ...
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Şimdi ızgarada palamut zamanı
YEREL HABERLER Şimdi ızgarada palamut zamanı
Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti Bigadiç’ten
YEREL HABERLER Karadenizli halk oyunları ekiplerinin kıyafeti ...
Balıkesir'de polis 6 aranan şahıs yakalarken, 2 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 6 aranan şahıs yakalarken, 2 silah ...
Balıkesir’de yaralanan Mehmet dedeye polis ve bekçiler sahip çıktı
YEREL HABERLER Balıkesir’de yaralanan Mehmet dedeye polis ve ...
Park halindeki minibüs alev alev yandı
YEREL HABERLER Park halindeki minibüs alev alev yandı
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Motosikletli polisleri silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi Polis çeşitli suçlardan aranan 4 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Motosikletli polisleri silah ve uyuşturucu madde ele ...
Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü
YEREL HABERLER Balıkesir'de otobanda trafik kazası 1 ölü
Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü yakalandı Polis dernekte bulunan 19 kişiye 31 bin lira idari ceza uyguladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kumar oynayan 6 kişiyi suç üstü ...
MHP Edremit Kongresi'nde Halil Görmen güven tazeledi MHP Edremit kongresini yaptı
YEREL HABERLER MHP Edremit Kongresi'nde Halil Görmen güven ...
Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
Bandırma'da sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandırma'da sahte içki ele geçirildi
Ayvalık AKFD-ADAK İzmir’deki enkazda gönüllü olarak görev aldı
YEREL HABERLER Ayvalık AKFD-ADAK İzmir’deki enkazda gönüllü olarak ...
Burhaniye'de park halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Burhaniye'de park halindeki otomobil yandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X