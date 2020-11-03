Tarihi Edremit evleri gün yüzüne çıkıyor projesi restorasyonu başladı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamlığı tarafından yürütülen tarihi dokusu eşsiz mimarisi ile kültür dünyasına armağan edilen Tarihi Edremit Evleri Gün Yüzüne Çıkıyor Gazi İlyas Caddesi Sokak Sağlıklaştırılması projesinde restorasyon çalışmaları başladı.

Yürütücülüğünü Edremit Kaymakamlığının yaptığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı olduğu, Edremit Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün proje iştirakçisi olarak yer aldığı Tarihi Edremit Evleri Sokak Sağlıklaştırılması projesi yüklenicisi GAMA Restorasyon Taah. İnş.San. ve Tic. Ltd.Şti tarafından tarihi sokakta dış cephe restorasyon çalışmaları başladı.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal yaptığı açıklamada; “Edremit ilçemiz sadece zeytin, zeytinyağı ve deniz turizmi ile değil, tarih ve kültür turizmi ile de adından çokça söz ettirecek. Proje kapsamında restore edilecek tarihi evlerle bu sokağın kültür turizminin geliştirilmesinde önemli bir fonksiyon üstleneceğini öngörmekteyiz. Bu kapsamda tarihi sokağımızda restorasyon çalışmalarımız başladı. Tarihi sokak restorasyonu projemizin 2021 yılı içerisinde bitirilmesini planlamaktayız” dedi.

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