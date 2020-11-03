Burhaniye’de hayatını kaybeden acil servis doktoru Berna Tuncel toprağa verildi

Burhaniye ilçesinde, önceki gün evinde hayatını kaybeden Devlet Hastanesi acil servisi doktoru Berna Tuncel, toprağa verildi. Çalıştığı hastanede düzenlenen törenin ardından Pelitköy mezarlığında toprağa verilen Tuncel’in ölümü, ailesi, sağlık çalışanları ve sevenlerini üzdü.

İskele mahallesindeki evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 47 yaşındaki Dr. Berna Tuncel, çocukluğunun geçtiği Pelitköy’de mahallesi mezarlığında toprağa verildi. Berna Tunceli için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisi önünde tören yapıldı. Tören sırasında Tuncel’in çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra, Pelitköy’e götürülen Tuncel’in cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce vatandaş katılırken, mezarlıkta taziyeleri, Tuncel’in eşi emekli polis Tarık Tuncel ile babası emekli öğretmen Akif Köse kabul etti. Dr. Berna Tuncel’in ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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