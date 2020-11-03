Babacan'dan esnaf ziyareti

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DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan il kongresine katılmak için geldiği Balıkesir’de esnaf ziyareti yaptı.

Geçtiğimiz günlerde covid19 teşhisiyle tedavi gördükten sonra hastalığı atlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir ziyaretinde sosyal mesafe kuralını unuttu. Yaptığı esnaf ziyaretlerinde Ali Babacan vatandaşlarla sohbet etti.

Babacan, öğleden sonra partisinin kongresine katılacak.

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