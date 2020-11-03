Evinde ölü bulunan doktor Berna Tuncel toprağa verildi

Evimin altında fay hattı var mı?

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Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, önceki gün evinde ölü bulunan Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisi doktoru Berna Tuncel (47), toprağa verildi. Çalıştığı hastanede düzenlenen törenin ardından Tuncel, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Burhaniye'ye bağlı İskele Mahallesi'ndeki ilk belirlemelere göre evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisinde görevli Dr. Berna Tuncel, çocukluğunun geçtiği Pelitköy´de mahalle mezarlığında toprağa verildi. Berna Tuncel için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi acil servisi önünde düzenlenen tören sırasında Tuncel´in çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra, Pelitköy´e götürülen Tuncel, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine yüzlerce vatandaş katılırken, mezarlıkta taziyeleri, Tuncel´in eşi emekli polis Tarık Tuncel ile babası emekli öğretmen Akif Köse kabul etti. Dr. Berna Tuncel´in ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Burhaniye Sefer TALAY

2020-11-03 18:20:32



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