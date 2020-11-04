Balıkesir'de Kahvehane, sinema, düğün salonları saat 22'de kapanacak

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kahvehane, sinema, berber, kuaför ve güzellik salonları, halı sahalar, düğün salonları ve hamamlar gibi işyerleri alınan karar ile saat 22'de kapanacak

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Hasan Şıldak Başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla toplandı. Toplantıda Korona virüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmesi kararlaştırıldı.

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bilindiği üzere Covid19 salgını tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekte ve vaka sayılarında ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme görülmekte olup kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik birçok Avrupa ülkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Kurulda alınan kararla; Aşağıdaki işyerlerinin en geç saat 22:00’de kapanmalarının sağlanmasına Evlere paket servis ve gelal şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın), Kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, Berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, Nikah/Düğün salonları, Halı sahalar ve spor salonları, İnternet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, Tiyatro, sinema ve konser salonları ve Yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna vb. yerler saat 22'de kapatılması. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesine, Uygulamanın yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda 04.11.2020 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.

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