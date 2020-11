Karesi’deki okullara “kalite ödülü” yağdı

İzmir depreminde can kaybı artıyor

Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl proje bazlı çalışmalara öncelik vermesi sonucunda ilçedeki okullara kalite ödülü yağdı. Karesi Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Ofisi tarafından toplanan verilere göre; ilçemiz okulları geçtiğimiz yıl yapılan eTwinning projeleri çerçevesinde

59 adet Avrupa Kalite Etiketi Ödülü, 81 adet de Ulusal Kalite Ödülü olmak üzere

toplam 140 adet Kalite Etiketi ile ödüllendirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, “Kaymakamlığımız ve Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde ilçemizde eğitim veren Özel Eğitim Okullarımızın, Müdürlüğümüz adına 2020 Erasmus+ teklif çağrısı döneminde başvurusu yapılarak hibelendirilen KA101 projemiz "Dünyamı Senin Fark Ettiklerin Değiştirir!" kapsamında Birleşik Krallık'ta bulunan Nelson Community High School ile ortak yürüttükleri "Free To Be Me (Kendim Olmakta Özgürüm)" isimli eTwinning projesi Avrupa Kalite Etiketi ile taçlanmış, ayrıca ilçemiz okullarında görev alan öğretmen arkadaşlarımızın kardeş ülke Azerbaycan'dan ortak okullar ile pandemi sürecinde büyük özveriyle yürüttükleri eTwinning projesi “B.E.N.G.İ (Bilgili ve Erdemli Nesiller Geliyor İçimizden)” Avrupa Kalite etiketleri ile ödüllendirilmiştir. İlçemizde eTwinning projeleri konusunda yürüttüğümüz farkındalık çalışmaları sonucunda önceki yıl 9 olan Avrupa Kalite Etiketi sayısı 59’a yükselmiştir. Ayrıca 81 adet de Ulusal Kalite ödülü almaya hak kazanan projelerimiz oldu. Bu sayı; ilimizin ilçelerine bakıldığında bir rekor. Karesi; Erasmus+ projelerinden sonra bir rekora daha imza atmış oldu. Bu güzel tablonun ortaya çıkmasında emeği olan Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen eTwinning Projelerinin kurucularını, eTwinning projelerine büyük emek veren öğretmen arkadaşlarımızı, onlara desteklerini esirgemeyen idarecilerini, ve öğrencilerini gönülden tebrik ediyoruz. Bu ödüllerin yeni başarılara kapı aralamasını temenni ediyoruz” dedi.

