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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin İzmir’de depremzedelerle buluştu

İHA

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin İzmir’de depremzedelerle buluştu

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, meclis üyeleri Merih Arslan ve Ali Jale ile birlikte Bayraklı Manavkuyu’da deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ile Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’dan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Ergin, ihtiyaçların belirlenmesi ve ulaştırılması konusunda belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Depremin yaşandığı ilk günden beri Ayvalık halkı olarak depremzedelere yardım için birlik ve beraberlik içinde olduklarına değinen Başkan Ergin, toplanan battaniye ve gıda paketlerinin bekletilmeksizin düzenli olarak deprem bölgesine gönderildiğini belirtti.
Mesut Ergin yaptığı açıklamada, “Deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bornova ve Bayraklı belediye başkanları ile koordinasyon halindeyiz. Devam eden çalışmalarda depremzedeler için ihtiyaç olması halinde Ayvalıklılar ile birlikte toplayıp İzmir’e ulaştıracağız” dedi.
Başkan Ergin deprem bölgesinde ilk günden beri gece gündüz çalışmalara katılan ve çok sayıda insanın kurtarılmasını sağlayan Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (ADAK) Başkanı Erdinç Tügen’den de çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Tügen, ekip olarak depremden hemen sonra bölgeye intikal ettiklerini ve Bayraklı’da yıkılan binalarda Cuma gününden beri diğer kurtarma ekipleri ile birlikte koordinasyon halinde çalıştıklarını söyledi.

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