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Balıkesir'de jandarma ekipleri 53 aranan şahsı yakaladı Jandarma ekipleri 18 bin kişiye sorgulama yaptı

İHA

Balıkesir'de jandarma ekipleri 53 aranan şahsı yakaladı Jandarma ekipleri 18 bin kişiye sorgulama yaptı

Balıkesir'de jandarma ekipleri son 1 hafta içeresinde il genelinde uyuşturucu örgütleri ve aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri 18 bin 247 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan aranan 53 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 27.10.202002.11.2020 tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” yaparak gençlerimizi zehirleyen suç örgütlerine yönelik yapılan istihbari çalışmalar ve operasyonlar sonucunda; 18 bin 247 şahıs sorgularken, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 53 şahıs yakalanırken, 297 şahsa idari işlem yapıldı ve yakalanan şahıslara 324 bin 128 TL idari para ceza uygulandı. Jandarma ekiplerinin bu faaliyetler esnasında; 266 gram kubar esrar, 108 gram muhtelif uyuşturucu, 1 bin 152 adet sentetik uyuşturucu hap, 9 gram metamfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet kesici delici alet ele geçirilmiş, yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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