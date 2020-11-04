Gönüllü gençlerden yaşlılara ziyaret

Manyas İlçesi Gençlik Merkezi bünyesinde görev alan gönüllü gençler ilçe genelinde ki yaşlı aileleri ziyarete ediyorlar.

Manyas Gençlik Merkezi liderlerinden Fatih Özel ile birlikte ilçenin kırsal Değirmenboğazı Mahallesinde bulunan Topal ailesini ziyaret ettiler. 80 yaşlarında ki Emine ve İlyas Topal çifti, 60 yıla yaklaşan evlilik anılarını gençlere aktarırlarken, onlara evlilik ve hayat dersi verdiler. Gençler ise Emine ve İlyas Topal çiftini dinlediklerini ve yaşamlarında önlerine çıkabilecek birçok konuda bilgi sahibi olduklarını söylediler. Gençler daha sonra Topal ailesinin yapılacak ev ve bahçe işlerinde çalışarak, yaşlı çifti mutlu ettiler.

Gençlik Merkezi Müdürü Kudret Eğen, merkezde gönüllülük esasına göre görev alan gençlerin, gençlik liderleriyle beraber, ilçe genelinde ki yaşlı aileleri ziyaretlerinin süreceğini belirterek "Gençler yaşlılarımızdan hayat dersi alırken, onlara da ev ve bahçe işlerinde varsa yardımcı oluyorlar. Her iki tarafta bu şekilde mutlu oluyor. Vefa bir hediye değil, koşul gerektirmez" dedi.

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