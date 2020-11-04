Burhaniye’de Gezici Ana Sınıfı olan otobüs çürümeye bırakıldı

Burhaniye ilçesinde, gezici ana sınıfı olarak kullanılan otobüs çürümeye terk edildi. Eski Kaymakamlardan Ali Uslanmaz tarafından yaptırılan ve 3 yıl süreyle yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı gezici ana sınıfının çürümeye terk edilmesi tepkilere neden oldu.

Eski Kaymakamlardan Ali Uslanmaz’ın çalışmaları ile sınıf haline getirilen otobüs Cumhuriyet ve Bahçelievler Mahallelerinde hizmet verirken, bazı köylere de gitti. Yaklaşık 7 yıldır kullanılmayan otobüs belediye şantiyesinde parke taşlarının arasında çürümeye terk edildi. Hizmet verdiği sıralarda basına çok sayıda haber olan otobüsün çürümeye terk edilmesi üzüntüye neden oldu. Otobüsü her gördüğünde içinin cız ettiğini anlatan Emekli Anaokulu Müdürü Eser Ersöz, “Bu otobüs çok sayıda öğrenciye eğitim vermişti. Bu günlerde ise çürümeye terk edildi. Ana sınıfı olmasa bile başka amaçlarla kullanılabilirdi. Bu otobüsle köylerde bilgisayar kursları açılabilir.” dedi. Otobüsün eski şoförü olduğunu anlatan Adnan Karakaş da, “Otobüsü terk edilmiş olarak gürünce üzülüyorum. Değerlendirilebileceğini düşünüyorum” dedi. Otobüsün arızalı olduğu için terk edildiğini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de, gezici ana sınıfına gerek kalmadığını söyledi.

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