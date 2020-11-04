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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bandırma Entegre Su Projesi devam ediyor

DHA

Bandırma Entegre Su Projesi devam ediyor


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIEKSİR, (DHA)BALIKESİR'de sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanması için hayata geçirilen Bandırma Entegre Su Projesi´nde çalışmalar hızlandırıldı. Proje kapsamında kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, belediye tarafından deniz kirliliğinin engellenerek su kalitesinin iyileştirilmesi, sağlıklı ve kesintisiz içme suyunun sağlanmasına yönelik içme suyu şebeke hatları ve entegre su projeleri ile önemli adımlar atıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü'nce, Bandırma Entegre Su Projesi için çalışmaların başlatıldığını belirten Başkan Yılmaz, "Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi´nde, Bandırma Entegre Su Projesi hayata geçiriliyor. BASKİ tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında; kanalizasyon şebeke hatları yapımı ile içme suyu deplase boru imalatları devam ediyor. Yüzde 84´ü Avrupa Komisyonu´ndan, yüzde 6,4´ünün ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan hibe, geriye kalan yüzde 9,6´lık kısmı ise BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacak ve yaklaşık 7 milyon euroya mal olacak olan proje kapsamında; 6 bin 900 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı, 28 bin 800 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp ve bir adet 10 bin metreküp hacimli içme suyu depoları, 7 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı, online takip için scada sistemleri ve bir adet içme suyu terfi merkezi inşa edilecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-11-04 15:47:37

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