Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması Edremit Belediyesi Meclis Toplantısında gergin dakikalar yaşandı

Edremit Belediyesi Meclisi Toplantısında Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile AK Parti Meclis Grup Başkanı Murat Tuna arasında “kıvırma” tartışması yaşandı.
Edremit Belediyesinin Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı geniş katılımla gerçekleştirildi. 21 gündem ve 5 ek gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda zaman zaman gerginlik ve sözlü atışmalar yaşandı. Edremit Belediyesi’nin şirketi EDBEL üzerine yaşanan gerginlik ve sözlü tartışma kameralara yansıdı. AK Parti Meclis Grup Başkanı Tuna’nın “Siz kıvırıyorsunuz” sözü üzerine Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan “Ben kıvırmıyorum” diye cevap verdi. Yaklaşık 10 dakika süren gerginliğin ardından gündem maddelerine ve oylamalara geçildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.