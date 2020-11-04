Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 3 - Belediye Derincespor : 1

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda RH Bandırmaspor, sahasında Belediye Derincespor'u 31 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükselen taraf oldu.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Selçuk’un şutu savunmaya çarparak Serna’nın önüne düştü. Serna'nın yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 10

27. dakikada ön alanda yaptığı baskıyla topu kazanan Serna'nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 20

38. dakikada Traore’nin pasında topla buluşan Berat'ın altı pastan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 30

55. dakikada Melih, kaleci Kurtuluş’tan sıyrıldı. Melih'in boş kaleye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı Feyyaz kale çizgisinden çıkardı.

66. dakikada Belediye Derincespor atağında Kubilay, sert bir vuruşla takımının golünü attı. 31



Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker xxx, Ersin Erbay xxx, Ercan Akdeniz xxx

RH Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt xxx, Abdurrahim Dursun xx (Mehmet Yiğit dk. 46 x), Feyyaz Belen xx (Rahmi Anıl Başaran dk. 59 xx), Berat Satılmış xx, Erkan Taşkıran xx, Mahamadou Ba xx (Emir Halilovic dk. 46 x), Ruben Serna xxx (Doğan Can Davas dk. 46 xx), Hakan Bilgiç xx, Selçuk Alibaz xx, Gökay Güney xx, Lacina Traore xx (Hüseyin Arabacıoğlu dk. 76 x)

Yedekler: Zülküf Özer, Ali Serçek

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz x, Sercan Uslu x (Koray Baykara dk. 90+3 ?) , Rıdvan Aykan x (Süleyman Yıldırım dk. 76 x), Bertuğ Başdemir x (Mesut Can Tunalı dk. 46 x), Melih İnan x, Gökhan Günel x, Mehmet Bağlı x, Efe Karaoğlu x, Muhammed Enes Yılmaz x (Kubilay Serbest dk. 62 xx), Sinan Morgil x, Muhammet Fatih Yıldırım x

Yedekler: Yunus Emre Genç, Bahtiyar Yıldırım, Tayfun Kırca

Teknik Sorumlu: Bülent Batırman

Goller: Ruben Serna (dk. 11 ve 27), Berat Satılmış (dk. 38) (RH Bandırmaspor), Kubilay Serbest (dk. 66) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Mahamadou Ba, Lacina Traore, Emir Halilovic (Bandırmaspor), Gökhan Günel (Belediye Derincespor)

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