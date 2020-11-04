Edremit Belediyesi´nden İzmir kahramanlarına vefa



Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)İZMİR´de yıkıma neden olan depremde 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan Elif Perinçek´e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Balıkesir 112 Acil Tıp Teknisyeni Metin Atik, memleketi Edremit´te belediye tarafından cumhuriyet altını ve teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Metin Atik, halen İzmir'de görevde olduğu için ödülünü babası Ramazan Atik aldı.

Edremit Belediye Meclis Salonu´nda yapılan toplantı, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı´nın okunmasıyla başladı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan gündemi görüşmeden önce, Edremit halkı ve Edremit Belediye Meclisi adına İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah´tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve İzmirli vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Toplantıda 21 gündem ve 5 ek gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

İzmir depreminde görev yapan ve 65 saat enkaz altında kalan Elif bebeğe ilk müdahaleyi yapan ekibin içinde yer alan Edremitli, Balıkesir 112 Acil Tıp Teknisyeni Metin Atik´e Edremit halkı adına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. Metin Atik, İzmir´deki görevine devam ettiği için plaketi ve meclis üyelerinin ortak kararıyla hediye edilen cumhuriyet altınını babası Ramazan Atik aldı. Başkan Arslan aynı zamanda Edremit İtfaiye Grup Amirliği´nde çalışan ve İzmir´de arama kurtarma çalışmalarında ciddi katkıda bulunan Edremit Belediye Meclis Üyesi Sedat Osmanoğlu´na da Edremit halkı adına teşekkür etti.

Gençlik ve Kültür Merkezi haline getirilmek üzere restorasyon çalışmaları sürdürülen eski Edremit Belediye binasının adı, meclis kararıyla Atatürk Gençlik ve Kültür Merkezi olarak belirlendi.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-11-04 17:21:44



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