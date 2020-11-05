Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 4 kadından 3'ü öldü



Hüseyin EMCAN/BİGADİÇ(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde biber toplarken yağan yağmurdan korunmak için sığındıkları ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 4 kadından 3'ü tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi. Biri ise taburcu edildi.

Bigadiç ilçesi kırsal Çekirdekli Mahallesi'nde, 30 Ekim günü biber toplamaya giden 8 kadın yağmur nedeniyle sığındıkları ceviz ağacının üstüne yıldırım düşmesi sonucu yaralandı. Kadınlardan 4'ü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Bigadiç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'deki hastanelerde tedavileri süren ağır yaralı kadınlardan Yasemin Demirel, Nermin Alkan ve Feride Arıkoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Suzan Avcıoğlu ise, iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

Yıldırım çarpması sonucu yaşamlarını yitiren Yasemin Demirel, Nermin Alkan ve Feride Arıkoğlu, Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Çekirdekli Mahallesi'nde dün kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Bigadiç Hüseyin EMCAN

2020-11-05 13:04:48



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