Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

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BALIKESİR (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarının Türk kara sularına iterek ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi tarafından kurtarıldı.

Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisinde 35 kaçak göçmen tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, can salındaki kaçak göçmenleri, Sahil Güvenlik botuna alarak, Ayvalık ilçesine bağlı Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Göçmenlere burada yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık BALIKESİR, (DHA)

2020-11-05 13:14:51



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