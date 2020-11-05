BEST, AR-GE’de Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşunun içerisinde ilk 30'da yer aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEST, AR-GE’de Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşunun içerisinde ilk 30'da yer aldı

İHA

BEST, AR-GE’de Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşunun içerisinde ilk 30'da yer aldı

Türk iş dünyasının ARGE yatırımlarını ölçen “Turkishtime ArGe 500 Araştırması” açıklandı. BEST, ARGE’de Türkiye’nin 500 Büyük Kuruluşunun içerisinde ilk 30'da yer aldı.
Yırcalı Holding'in en büyük kuruluşu olan BEST Balıkesir Elektromekanik Sanayi Tesisleri A.Ş’nin 2010 yılında sektörde ve Balıkesir’de kurulmuş olan ilk ArGe Merkezi (Araştırma Geliştirme) ile rekorlara imza atmaya devam ediyor. Farklı sektörlerden 500 firmanın yer aldığı Türkiye’nin ArGe Şampiyonları listesinde bu yıl ilk 30’a girerek büyük bir başarıya imza attı.
ArGe alanındaki başarılarını arttırarak devam ettiren BEST A.Ş., ülkemizde birçok tanınmış firmaları geride bırakarak, araştırma ve geliştirmede de lider bir kuruluş olduğunu kanıtladı. Araştırma ve geliştirmeyi büyüme stratejisinin bir parçası olarak ele alan BEST A.Ş, kendi teknolojisini üreterek, ulusal ve uluslararası arenada rekabet gücünü daha da ileriye taşımayı hedefliyor.
2010 yılında kurulan Türkiye’nin ilk enerji sektörü ArGe Merkezi olan Best ArGe Merkezi; 2019 yılı içerisinde toplam sayısı 61 ArGe projesi tamamlamıştır. Yaklaşık 54.5 milyon lira olan ArGe harcaması; Best’in toplam cirosunun yüzde 7’nin de üstüne çıkmaktadır. Bu oran yüzde 2 civarında olan Avrupa Birliği ve yüzde 1 civarında olan Türkiye GSYH’ya göre ArGe harcaması oranının üstündedir.
Firmanın 10 yıllık ArGe çalışmaları neticesinde kazanılan gelir ise 2019 cirosunun yaklaşık yüzde 60’ını oluşturmaktadır. Türkiye’nin yetkin bilim kurulu olan TÜBİTAK tarafından desteklenen ve denetlenen; ülkenin ve firmanın teknoloji seviyesini ileriye taşıdığı 34 TEYDEB projesinde paydaş olmuştur. Mevcutta devam eden 2 adet AB destekli HORIZON projesinin de proje partnerleri arasında olan firma, bu alanda da öncü konumundadır. Önceki yıllarda yapılan başvurular ile birlikte toplam patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka başvuru sayısı 2019 yılı itibari ile 24’e çıkartılmıştır. Dünya, Avrupa ve Türkiye patent ofislerine başvuruları bulunmaktadır.
2019 yılı toplam BEST ArGe Merkezi personeli sayısı 81’dir. Personele eğitim imkanları sağlamak ArGe merkezinin önceliklerinden biridir. Toplam ArGe personelinin yüzde 17’sini yüksek lisans yapmış personeller oluşturmaktadır. Doktora yapan personel sayısı ise yüzde 6 civarındadır, bu oran ArGe Merkezleri arasında oldukça yüksek kabul edilmektedir.
ArGe Merkezi; üniversiteler ile işbirliği konusunda da hem Balıkesir ili üniversiteleri, hem de Türkiye’deki tüm üniversiteler ile konusunda uzman akademisyenlerle çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitelere ek olarak; ülke menfaatine TSE, IEC ve CIGRE gibi uluslararası komitelerde görev almakta, Cigre Türkiye Transformatörler ve Reaktörler komitesinin yöneticiliğini 2019 yılından beri ARGE Merkezi Müdürü Ahmet Kerem Köseoğlu sürdürmektedir. Merkez Müdürü; TTGV tarafından 2018 yılında verilen, Türkiye’nin En İnovatif Personeli Refik Üreyen ödülüne layık görülmüştür.
Best A.Ş. ArGe Merkezi; Türkiye’nin önde gelen imalat sektörleri olan otomotiv, savunma sanayi, ilaç, kimya ve beyaz eşya sektörlerinin arkasında, enerji sektörünün en önemli temsilcisi konumunda yer almaktadır. Bu yıl 10. yılını kutlayacak olan tecrübeli BEST ARGE Merkezi, çalışmalarına devam ederek; ülkemize, Balıkesir'e ve firmaya katkıda bulunmaya devam edecek.

Kadın istihdamında da öncü
BEST A.Ş. ayrıca, mühendislik ve büro personeli olarak yüzde 17 oranında kadın çalışan istihdam ediyor. Ayrıca üretim birimlerinde kadın çalışan sayısını artırmayı bir sosyal sorumluluk olarak görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 35 kaçak göçmeni, ...
Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 4 kadından 3'ü öldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan ...
Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Balıkesir'de covid-19 katlanarak artıyor Vali Hasan Şıldak, kent genelinde yeni tip korona virüs vakalarında 3 kat artışın yaşandığına dikkat çekti
YEREL HABERLER Balıkesir'de covid-19 katlanarak artıyor Vali Hasan ...
Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti
YEREL HABERLER Erdek MHP’ye "Hayırlı olsun" ziyareti
Edremit Belediyesi´nden İzmir kahramanlarına vefa
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi´nden İzmir kahramanlarına vefa
Çiçeklerle karşılandılar İzmir Depreminde görev alan 911 AK Bandırma'ya döndü
YEREL HABERLER Çiçeklerle karşılandılar İzmir Depreminde görev alan ...
Edremit’te İzmir için toplanan yardım kolileri yola çıktı
YEREL HABERLER Edremit’te İzmir için toplanan yardım kolileri yola ...
Yıldırım düşen 4 kişiden 2'sinden acı haber geldi
YEREL HABERLER Yıldırım düşen 4 kişiden 2'sinden acı haber geldi
Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 3 - Belediye Derincespor : 1
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Bandırmaspor: 3 - Belediye ...
Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması Edremit Belediyesi Meclis Toplantısında gergin dakikalar yaşandı
YEREL HABERLER Belediye Meclisinde “kıvırma” tartışması Edremit ...
Bandırma Entegre Su Projesi devam ediyor
YEREL HABERLER Bandırma Entegre Su Projesi devam ediyor
Erkenci cemaat oldular
YEREL HABERLER Erkenci cemaat oldular
Burhaniye’de Gezici Ana Sınıfı olan otobüs çürümeye bırakıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Gezici Ana Sınıfı olan otobüs çürümeye ...
Burhaniye’de kümes yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de kümes yangını
Gönüllü gençlerden yaşlılara ziyaret
YEREL HABERLER Gönüllü gençlerden yaşlılara ziyaret
İş dünyasının eğitime katkıları sürüyor
YEREL HABERLER İş dünyasının eğitime katkıları sürüyor
Altıeylül Belediye Meclisi lösemiye dikkat çekti
YEREL HABERLER Altıeylül Belediye Meclisi lösemiye dikkat çekti
Balıkesir'de jandarma ekipleri 53 aranan şahsı yakaladı Jandarma ekipleri 18 bin kişiye sorgulama yaptı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma ekipleri 53 aranan şahsı ...
Burhaniye’de çöplük yangını
YEREL HABERLER Burhaniye’de çöplük yangını
İzmir Depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar unutulmadı
YEREL HABERLER İzmir Depreminde görev yapan Edremitli kahramanlar ...
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin İzmir’de depremzedelerle buluştu
YEREL HABERLER Ayvalık Belediye Başkanı Ergin İzmir’de ...
Vali Şıldak: "Pandemi döneminde komşularınıza gitmeyin"
YEREL HABERLER Vali Şıldak: "Pandemi döneminde komşularınıza ...
24 derslikli Özel Eğitim Okulu 1 yılda tamamlanacak
YEREL HABERLER 24 derslikli Özel Eğitim Okulu 1 yılda tamamlanacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X