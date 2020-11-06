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Balıkesir'de iş makinesi alev alev yandı

İHA

Balıkesir'de iş makinesi alev alev yandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki iş makinesi alev alev yandı Makine yangını kırsal Hisarköy mahallesi yolunda yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, Sübeylidere yolundan Burhaniye ilçe merkezine giden Şakir Kartal yönetimindeki iş makinesi, Hisarköy kavşağı yakınında yanmaya başladı. Makineyi durduran Şakir Kartal, bir taraftan yangını sündürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, yangını söndürürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı sanılıyor.

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