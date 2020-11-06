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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, tırla çarpışan kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı. Kurtarma operasyonu Çanakkaleİzmir kara yolunun Burhaniye geçişindeki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şevket Canbey yönetimindeki 34 AU 2720 plakalı kamyonet Çanakkaleİzmir yolunda ilerlerken plakası belirlenemeyen tırla çarpıştı. Kazaya neden olan tır yoluna devam ederken, kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve ambulans ağırdı. Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekibi, Şevket Canbey’i sıkıştığı yerden kurtardı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen yaralı ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

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